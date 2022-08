Mehrere Polizeiwagen im Einsatz: Erneute Hausdurchsuchung in Bad Waldsee

Erneut hat es in Bad Waldsee am Mittwochnachmittag eine Hausdurchsuchung im Stadtgebiet gegeben. Mehrere Streifenwagen der Polizei waren seit etwa 16 Uhr im Einsatz. Beides bestätigte am frühen Abend das Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Zu den genauen Hintergründen des Einsatzes wollte sich die Sprecherin des Präsidiums nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handle. Zum Zeitpunkt der SZ-Anfrage gegen 18 Uhr waren die Beamten nach Angaben des Polizeipräsidiums noch vor Ort.

Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Hausdurchsuchung in der Waldseer Steinstraße gegeben, die in der Kurstadt und darüber hinaus für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen gegen Drogenszene vor

Wie berichtet, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg derzeit mit großem Nachdruck gegen die Drogenszene im Landkreis Ravensburg und speziell in Bad Waldsee vor. Mitte August wurden drei Drogendealer festgenommen und elf Kilogramm Amphetamin in einem unterirdischen Versteck in Bad Waldsee sichergestellt, vergangene Woche fand die Hausdurchsuchung in der Steinstraße bei einem 20-Jährigen statt. Auch dabei wurden wieder Drogen beschlagnahmt.

Beide Fälle stehen miteinander im Zusammenhang, wie die Staatsanwaltschaft diese Woche bereits der SZ bestätigte. „Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln nicht geringer Menge geleistet zu haben“, erklärte die Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller vor einigen Tagen.

Hintergründe der erneuten Durchsuchung noch unklar

Ob die erneute Hausdurchsuchung am Mittwoch abermals in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Drogenszene zu tun hat, wird in Bad Waldsee zwar vermutet, eine Bestätigung seitens des Polizeipräsidiums gab es dazu am Mittwochabend allerdings noch nicht.