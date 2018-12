Mehrere Hundert Kinder freuten sich über den Nikolaus

Pünktlich zum Glockenschlag um 17.00 Uhr ging am Mittwochabend, den Nikolausabend, das fünfte Türchen am großen Rathaus-Adventskalender auf.

Nach der Begrüßung der Gäste durch die städtische Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja schritt Sankt Nikolaus, dargestellt von Ernst Wiest, unter lauten Rufen der Kinder sowie in Begleitung von Knecht Ruprecht und zweier hübscher Engelchen zum Rathaus. Mehrere Hundert Kinder mit ihren Eltern und Großeltern waren gekommen. Gemeinsam stimmten Nikolaus, Ruprecht, die Engelchen und die Gäste einige Nikolaus- und Adventslieder an. Viele mutige Kinder trauten sich auch, Nikolausgedichte durchs Mikrofon vorzutragen, was dem Nikolaus natürlich sehr gefiel. Für die Kinder hatten Nikolaus, Ruprecht und die Engelchen leckere Geschenke dabei: Neben regionalen Äpfeln gab es Mandarinen sowie fair gehandelte Fruchtgummis und andere Süßigkeiten. Shqipe Karagja dankte dem Nikolaus und seinen Begleitern und wünschte allen, die gekommen waren, eine schöne Adventszeit.