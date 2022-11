Mehrere Auftritte des Männerchors Haisterkirch bei Adventstour

Nach coronabedingter, zweijähriger Pause will der Männerchor Haisterkirch dieses Jahr mit den bereits zur Tradition gewordenen vorweihnachtlichen Auftritten, Gäste und Bürger aus dem Haistergau und der Kurstadt mit passenden Liedern und besinnlichen Texten auf den Advent und die kommende Weihnachtszeit einstimmen. Start ist laut Vorschau am Sonntag, 27. November, um 19 Uhr, mit der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche in Haisterkirch.

Am Samstag, 3. Dezember, erfreuen die Sänger ab 16 Uhr die Bewohner im Wohnpark am Schloss mit adventlichen Liedern. Um 17 Uhr tritt der Chor beim „Adventstürleöffnen“ am Rathaus auf. Am Sonntag, 11. Dezember, um 09.30 Uhr, übernimmt der Männerchor die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee. Am Mittwoch, 14. Dezember, gestaltet um 14 Uhr der Chor den Seniorennachmittag im Pfarrsaal in Haisterkirch mit. Am Montag, 19. Dezember, endet die Adventstour mit dem Kapellensingen um 18.30 Uhr in Ehrensberg und um 19.15 Uhr in Hittisweiler.

Und nach Weihnachten gestaltet der Haisterkircher Männerchor am Sonntag, 1. Januar, den Neujahrsabend-Gottesdienst in der Pfarrkirche in Haisterkirch mit.