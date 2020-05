„Mehr-wert-als-ein-Danke“ braucht noch 20 000 Unterschriften

Mit anderen Trägern und Verbänden hat sich die St.-Elisabeth-Stiftung der Petition der Initiative „Mehr-wert-als-ein-Danke“ angeschlossen. Bis zum 1. Juni werden für die Petition noch rund 20 000 Unterschriften benötigt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen, gerechter Lohn und mehr Wertschätzung im Sozial-, Pflege- und Gesundheitswesen.

Ziel der Initiative sei es, in einem ersten Schritt, mindestens 50 000 Unterschriften zu sammeln, um damit eine entsprechende Eingabe in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu ermöglichen. Knapp 29 000 Menschen haben bislang unterzeichnet.

Aktuell würden Pflegepersonal und viele andere Berufsgruppen sehr viel gesellschaftliche Anerkennung erhalten. Menschen klatschen für die Hilfe, die Fachkräfte leisten. Pflegeheime und Krankenhäuser erhalten Geld- und Sachspenden.

Der Dank sei groß und ehrlich. Die Coronakrise zeige, dass die genannten Berufe gebraucht werden. Die Fachkräfte seien für alle diejenigen da, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen und bedroht sind.

Allerdings zeigt die Corona-Krise laut Mitteilung auch, dass das deutsche Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem in vielen Bereichen unterfinanziert ist und es an ausreichend Arbeits- und Fachkräften mangelt. Über die Konkurse und Schließungen von kleineren Krankenhäusern sei bereits vor der Corona-Pandemie diskutiert worden, ohne dass es in der Politik zu einer nennenswerten Kehrtwende gekommen wäre.

Auch die geringe Bezahlung von Pflegekräften sei schon lange ein Thema in der Politik. Hier gelte es, dem Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem nachhaltig einen angemessenen Wert zukommen zu lassen und es entsprechend zu stärken.

Konkret fordern die Sozialunternehmen in der Initiative „Mehr-wert-als-ein-Danke“ eine an die erforderlichen Rahmenbedingungen angepasste Personalausstattung, damit mehr Zeit für und mit den anvertrauten Menschen bleibt. Hierzu gehörten außerdem die deutliche Anhebung des Mindestlohns sowie eine Tarifbindung in der gesamten Sozialwirtschaft, mehr Wettbewerb um gute Ideen und Qualität in der Facharbeit sowie die Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Der Wert des Arbeitens für und mit Menschen müsse generell in Politik und Gesellschaft nachhaltiger verankert werden, fordern die Unternehmen in der Petition. Teilhabe, Inklusion, Solidarität und Gesundheit seien im Grundgesetz verankerte und nicht verhandelbare Werte. Deshalb setzen sich die Unternehmen für einen Kurs in der Politik und im gesellschaftlichen Bewusstsein ein.