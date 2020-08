Mehr Onlinekurse in der Waldseer VHS seit Corona

Mehr Onlinevorträge und eine Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) der Landkreises München – das sind zwei Neuerungen, die sich an der Waldseer VHS aufgrund der Corona-Krise ergeben haben. Bei einem Besuch von Bürgermeister Matthias Henne berichteten Leiterin Beate Scheffold und die Mitarbeiterinnen Eva Ehrmann und Angelina Müller über den aktuellen Stand und äußerten bei dem Besuch drei Wünsche.

Die VHS habe in den letzten Jahren stetig wachsende Unterrichtseinheiten. Das Feedback der Teilnehmer sei insgesamt sehr positiv. Die Teilnehmer würden überwiegend aus Bad Waldsee und Teilorten, aber auch aus Aulendorf, Bad Wurzach, Biberach, Weingarten und Ravensburg kommen. Die Volkshochschule sei im Juli 2019 mit dem Qualitätssiegel „Zertifizierte Bildungsqualität“ des Volkshochschulverbandes ausgezeichnet worden. Dies sei eine wichtige Grundlage für die Weiterführung der Integrationskurse und für den Fortbestand der Mitgliedschaft beim VHS-Verband gewesen.

Teilnehmer bevorzugen persönlichen Kontakt

In Zeiten von Corona habe sich die VHS entschlossen, eine Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst des Landkreises München zu schließen, um mit „vhs.wissen.live“ hochkarätige Onlinevorträge anzubieten. 15 Dozenten hätten an einer Schulung zur „vhs.cloud“ teilgenommen, die einen digitalen Unterricht ermöglichen würde. Allerdings zeige die Erfahrung, dass die Teilnehmer den persönlichen Kontakt bevorzugen und sehr gerne in die VHS kommen würden, so die Leiterin. Das diesjährige Schwerpunktthema sei Freiheit. Neue Kurskonzepte seien umgesetzt worden, wie die Erstorientierungskurse (Deutsch als Fremdsprache), Philosophie am Morgen, Talk im Klosterhof oder „Was hält eine Gesellschaft zusammen?“. Beibehalten werde das Schwerpunktthema des vergangenen Semesters: Nachhaltigkeit. Auch sei die Leiterin auf den 12-Punkte-Plan des Bürgermeisters eingegangen, dieser könne sie mit ihrem Team bei elf der genannten Themenbereiche unterstützen.

Wunsch nach Glasfasernetzanschluss, neuer Stelle und Bürgermeister als Schirmherr

Zum Abschluss des Gesprächs äußerten die VHS-Mitarbeiterinnen noch drei Wünsche an den Bürgermeister. Gewünscht worden sei der Anschluss an das Glasfasernetz mit dem Ausbau der WLAN- und Telefonanschlüsse, die Errichtung einer Stelle eines Pädagogischen Mitarbeiters, um das Angebot zu erweitern (z.B. Inklusion, Umweltschutz, Kooperation mit Schulen, Angebote für Senioren) sowie die Unterstützung als Schirmherr für verschiedene Veranstaltungen. Beim Thema Glasfaseranschluss habe Henne gesagt, dass der Breitbandausbau derzeit große Priorität habe und zügig durchgeführt werde. Den Wunsch nach der zusätzlichen Stelle verstehe er, aber er könne aufgrund der unübersichtlichen finanziellen Lage nichts versprechen. Als Schirmherr stehe er sehr gerne für Veranstaltungen zur Verfügung und unterstütze die Volkshochschule, wo immer es ihm möglich sei. Im Anschluss daran habe das Team durch die Räumlichkeiten geführt und zum Abschluss einen Integrationskurs besucht. Hier sei der Bürgermeister in fünf verschiedenen Sprachen willkommen geheißen worden.