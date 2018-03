Mehr Geld für Volkshochschulen

Die Volkshochschulen (VHS) in Baden-Württemberg profitieren auch 2015 von steigenden Landeszuschüssen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir vom Mittwoch hervor. Nutznießer seien unter anderen auch die VHS in Bad Waldsee sowie die VHS Oberschwaben mit Sitz in Aulendorf.

2015 erreichten die Zuschüsse gar einen Höchststand, heißt es im Weiteren. Beispielsweise habe die VHS Bad Waldsee 2011 – dem Antrittsjahr der grün-roten Landesregierung – rund 10000 Euro an Fördermitteln erhalten. 2015 seien diese nun auf 15700 Euro angewachsen – ein Plus in Höhe von mehr als 50 Prozent.

Diese Zahl kennt Karl Birkle, Leiter der VHS Bad Waldsee, zwar noch nicht. Doch weiß er: „Es war eins der großen Versprechen der grün-roten Landesregierung, in dem Bereich gut aufzustocken. Natürlich ginge noch mehr, aber es ist schon einiges passiert.“ Birkle erklärt, dass die Landesförderung im Vergleich zum letzten Jahr um 24 Prozent pro Unterrichtseinheit gestiegen sei. „Natürlich freut uns das“, sagt er, „das ist viel Geld, aber dennoch ein relativ kleiner Betrag im Vergleich mit der Gesamtsumme der Ausgaben. In Baden-Württemberg werden die Ausgaben nämlich mit zirka acht Prozent durch Landesförderung gedeckt, der Bundesdurchschnitt liegt bei 14 Prozent. „Das bedeutet bei uns, dass die Teilnehmergebühren um 18 Prozent höher seien müssen als in anderen Bundesländer“, so Birkle.

In besonderem Maße profitiere auch die VHS Oberschwaben von den Zuschüssen, heißt es in Rivoirs Mitteilung. Seien es 2011 noch rund 30700 Euro gewesen, belaufe sich die Summe heuer auf 60500 Euro, was einer Steigerung um 97 Prozent entspreche. Diese Zahlen konnte VHS-Leiterin Annabel Munding am Mittwochmittag gegenüber der Schwäbischen Zeitung jedoch nicht bestätigen. Vielmehr bezweifelte sie die Vergleichbarkeit des Rivoir’schen Zahlenwerks, weil die VHS Oberschwaben erst gut zwei Jahre nach dem grün-roten Amtsantritt durch die Fusion mit Bad Saulgau entstanden ist. Richtig, so Munding weiter, sei jedoch die Tatsache, dass unter der neuen Regierung generell die Landeszuschüsse für Volkshochschulen gestiegen sind.

Auch andere profitieren

Die Volkshochschule Ravensburg erhielt nach Aussagen Rivoirs 2011 rund 58900 Euro. 2015 sollen es rund 95000 Euro sein. Nach Bad Wurzach seien 2011 rund 8300 Euro geflossen, dieses Jahr soll die Summe bei knapp 10700 Euro liegen. Von 45000 Euro stiegen die Fördermittel für die VHS Weingarten auf gut 76500 Euro. Landesweit betrage die Steigerung 71 Prozent, so der SPD-Landtagsabgeordnete weiter. Nach den Plänen der grün-roten Regierungsfraktionen werde der Landeszuschuss auch 2016 weiter ansteigen. Ziel des grün-roten Koalitionsvertrags sei es, die landeseigene Grundförderung der Volkshochschulen stufenweise an den Bundesdurchschnitt heranzuführen.