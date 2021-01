Mehr Freiheit in Pandemie-Zeiten

Das Jahr 2020 wird als Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Auch zum Jahresende ist die Covid-19-Pandemie das beherrschende Thema. In einem Jahr, in dem sich fast alles anders entwickelt hat als geplant, konnte die Caravaning-Branche laut Pressemitteilung der Erwin-Hymer-Group (EHG) steigende Zulassungszahlen verbuchen.

Und auch für die Camper selbst war 2020 mit weniger Einschränkungen verbunden als für die Fans anderer Urlaubsformen. Das bleibt auch in der Adventszeit so, in der Reisemobile coronakonform mehr persönliche Freiheit bieten.

Der Absatz von Freizeitfahrzeugen habe sich im Pandemie-Jahr 2020 enorm entwickelt, schreibt die EHG. Insgesamt wurden bis Dezember in Deutschland mehr als 100 000 Fahrzeuge neu zugelassen – eine Steigerung um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vom Caravaning-Boom konnte auch die EHG profitieren. Allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (August bis Oktober 2020) konnten nahezu 400 Mitarbeiter eingestellt werden.

Dinner im Reisemobil

Nicht nur in der Haupt-Urlaubszeit erweisen sich Reisemobile als krisensicher. So bieten immer mehr Restaurants mit geeigneten Parkmöglichkeiten ein Abend- oder Mittagessen im Reisemobil an. Die Idee dahinter: Die Reisemobilisten bekommen ihr Menü nicht als Take-Away in Alu- oder Styropor-Verpackungen, sondern unter Berücksichtigung der Corona-Regeln im Wohnmobil serviert.

Verringerung der Kontakt-Intensität

Auch die bevorstehenden Weihnachtstage können Camper gelassener angehen, davon ist die EHG laut Pressemitteilung überzeugt: Wer seine Verwandten mit dem Reisemobil besucht, minimiere die Intensität der Kontakte.

In das Jahr 2021 blickt die Gruppe mit Optimismus: Im schwierigen Jahr 2020 hätten sich Reisemobile, Caravans und Camper-Vans als Garanten für einen entspannten und sicheren Urlaub erwiesen und ein höheres Maß an individueller Freiheit und Selbstbestimmtheit geschaffen.