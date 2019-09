Mehr als nur ein Wildbienenhaus

Gemeinsam haben die Auszubildenden der Stadt, der Städtischen Rehakliniken und der Firma SaluVet das neue Wildbienenhaus am Stadtsee mit kreativ gestalteten, insektenfreundlichen Materialien am vergangenen Samstag im Rahmen der landesweiten Energiewendetage bestückt. Wie die Stadtverwaltung Bad Waldsee weiter mitteilt, ist das Wildbienenhaus quasi ein „Upcycling“-Wildbienenhaus.

Es wurde von Rainer Schuhmacher (früher Baubetriebshof) im Frühjahr für den Energietag aus Abfallholz geschreinert, ganz nach dem Vorbild des Wildbienenhauses im Schlosspark. Auch beim Aufbau wurde an Nachhaltigkeit gedacht, denn die Metallpfosten bestehen aus kaputten, ehemaligen Straßenschilder-Pfosten. Weiter ging das „Upcycling“ auch beim Befüllen. Das Schilf stammt aus dem Schlosspark und wurde im Frühjahr von den Auszubildenden geschnitten. Der Bambus und Apfelbaumäste stammen aus den Privatgärten von städtischen Mitarbeitern, das Totholz, die Buchenstämme und der Lehm aus dem Stadtwald, heißt es. Fachlich wurden die Nachwuchskräfte von Ulrich Walz unterstützt. Er brachte auch die Idee ein, die Hölzer mittels Muster zu gestalten. Am Ende der Aktion – initiiert und organisiert von Brigitte Göppel vom städtischen Energieteam – kam ein wirklich ideenreich gestaltetes Wildbienenhaus heraus. Kleinere Restarbeiten wie der Rahmen werden in zwei Wochen ausgeführt, denn dann wird auch der Lehm im oberen Stockwerk getrocknet sein.

Der Standort am Seeweg wurde bewusst gewählt, schreibt die Stadtverwaltung. Denn er eigne sich hervorragend durch den sonnigen Platz. Desweiteren soll das Wildbienenhaus an dieser Stelle für Aufmerksamkeit beim Thema Artenschutz sorgen; die Wiese dahinter gehört der Stadt und so ist es möglich, auch gleich eine 2000 Quadratmeter große Wildblumenwiese dort anzulegen. Erst neulich wurde hier der Boden für die Aussaat vorbereitet. Im nächsten Jahr soll es dann eine wunderschöne Blumenwiese und hoffentlich sehr viele Wildbienen dort geben.