Max Ludy erinnert sich an Hymer in den 1960er-Jahren

Das Werkstattgespräch des Erwin Hymer Museums am Donnerstag, 17. Februar, lässt mit Museumsmitarbeiter Max Ludy, langjähriger Bandmeister bei Erwin Hymer und somit Zeitzeuge, Geschichten von den Anfängen Eribas und Hymer aufleben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nachdem Ende der 1950er-Jahre Produktion und Verkauf von Wohnwagen in Bad Waldsee aufgenommen wurde, entwickelte sich das ursprünglich kleine Handwerksunternehmen Hymer in den folgenden Jahren rasant. Mit den Modellen Puck, Faun, Familia und Troll waren gleich mehrere Verkaufsschlager im Angebot. Hinzu kam 1961 mit dem Caravano das erste Reisemobil. Max Ludy, der von 1959 bis zum Jahr 2000 bei Hymer tätig war, erinnert sich an dieses spannende Jahrzehnt und erzählt, wie er die Zeit des Aufschwungs für Hymer und die gesamte Camping- und Caravaningbranche erlebt hat, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr hybrid statt, also live in der Ausstellung des Museums und online via Zoom. Für die Teilnahme am Werkstattgespräch vor Ort fällt nur der Museumseintritt an, es gibt das vergünstigte Abendticket ab 18 Uhr. Zur Online-Teilnahme lädt das Museumsteam zum Jahresauftakt der Werkstatt-Reihe ein, die Teilnahmegebühr in Höhe von fünf Euro entfällt. Der Link zum Online-Zugang wird den Teilnehmern nach der Anmeldung unter info@erwin-hymer-museum.de zugemailt. Das gesamte Veranstaltungsprogramm gibt es unter Programm als Download oder an der Museumskasse.