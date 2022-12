Maucher ist Initiator der Granzow-Spende für Suppenküche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma Ernst Granzow hat den Verein Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro bedacht. Der Elektrogroßhändler Granzow ist in Baden-Württemberg tätig und mit einer Niederlassung in Bad Waldsee ansässig. Die bereits 1919 gegründete AEW – ursprünglich „Allgäuer Elektrizitätsgesellschaft Waldsee“ – ist die größte Filialniederlassung, welche 1987 von der Firma Granzow übernommen wurde.

Angestoßen hat diese beachtliche Spende Peter Maucher, er ist Standortleiter von Ernst Granzow in Bad Waldsee. Er ist überzeugt, dass dieses Geld bei der Suppenküche mit der Aktion „Waldseer helfen Waldseer“ in die richtigen Hände gelegt ist. Peter Maucher freut sich über den Neubau der Firma im Gewerbegebiet „Wasserstall“. Der Standort Gaisbeuren ist längst zu klein, so wurde das Sieben-Millionen-Projekt nach Bad Waldsee verlegt. Die Eröffnung ist bereits zu Jahresanfang angesetzt.