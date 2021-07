Matthias Henne gibt Ton an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte die von der Stadt Bad Waldsee gegründete Jugendmusikschule zu ihrer Jahreshauptversammlung 2020 als Präsenzveranstaltung einladen, was ja laut Corona-Verordnungen möglich wurde. Überfällige Entscheidungen waren zu treffen u.a. der von Geschäftsführer Alfred Maucher vorgelegte Jahresabschluss 2019 sowie Wahlen. Einführend stellte Vorsitzender Peter Lutz die durch Corona für alle sichtbar gewordenen unerträglichen Raumprobleme dar und dankte allen, die in dieser Extremsituation tatkräftig geholfen haben: insbesondere der katholischen Kirchengemeinde mit den beiden Pfarrern Thomas Bucher und Stefan Werner sowie der Kirchenpflegerin Cordula Bulling und allen Lehrkräften, die sich in Online-Unterricht versuchten, was im Fall des Instrumentenunterrichts außergewöhnlich, teilweise ineffizient und für Schüler frustrierend ist. Stark sinkende Schülerzahlen waren die logische Folge.

Bürgermeister Matthias Henne konnte zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt eine JMS-Hauptversammlung besuchen. Er wartete mit einer höchst erfreulichen Perspektive für unsere Bildungseinrichtung auf: Im Zuge der auf dem Döchtbühl notwendigen baulichen Investitionen könne die JMS in drei bis vier Jahren zu ihrem 50-jährigen Bestehen endlich mit eigenen Räumen rechnen, voraussichtlich in einem Anbau an die Mensa. In den anschließenden von Rechnungsprüfer Wolfgang Bohnert geleiteten Wahlen wurde Bürgermeister Henne satzungsgemäß in den Vorstand gewählt. Ebenfalls neu gewählt wurde Ulrich Triebel zum Schulleiter als Nachfolger von Manfred Fuchs und Lutz wurde im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Im kommenden Herbst soll die Hauptversammlung 2021 nachgeholt werden und weitere überfällige Beschlüsse fassen.