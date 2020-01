Matthias Henne geht auf Wahlkampftour

Bürgermeisterkandidat Matthias Henne hat sich in den vergangenen Wochen auf den bevorstehenden Wahlkampf vorbereitet und wie er mitteilt, mit zahlreichen Bürgern, Vertretern der Vereine und des Gemeinderats sowie mit Multiplikatoren aus verschiedenen Bereichen gesprochen. Aus diesen Begegnungen habe der Bürgermeister aus Zwiefalten seine Ziele und Themen für Bad Waldsee entwickelt, die er – neben den offiziellen Terminen – unter anderem bei diesen Veranstaltungen präsentieren möchte: „Bürgergespräch mit Matthias Henne“ am 14. Januar um 19 Uhr im Bootshaus des Rudervereins Waldsee. „Mit Ihnen vor Ort unterwegs in Reute-Gaisbeuren“ am 17. Januar ab 15 Uhr, Treffpunkt an der Ortschaftsverwaltung. Diese Veranstaltung findet außerdem am 18. Januar ab 15.30 Uhr in Michelwinnaden, am 21. Januar ab 15 Uhr in Haisterkirch und am 22. Januar ab 15 Uhr in Mittelurbach statt. Treffpunkt ist jeweils an der Ortschaftsverwaltung.