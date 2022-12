Masken suchen Jugendliche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Waldseer Originalmasken sind eines der Markenzeichen der hiesigen Fasnet und tragen zur fünften Jahreszeit ihren großen Beitrag bei. Bisher war es für Jugendliche allerdings leider nicht möglich, mit Holzmasken zu springen und man konnte nur im Häs ohne Maske an den Umzügen teilnehmen. Die Narrenzunft Waldsee hat für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Möglichkeit geschaffen, mit Maske zu springen. Dafür wurden eigens Masken geschnitzt – Schrättele, Federle und Faselhannes – und diese verleiht die Zunft jetzt jedes Jahr an junge Narren. Damit kann diese Altersklasse ab der Fasnet 2023 wie die Großen närrisch am Umzug teilnehmen und sich hinter der Maske närrisch verstecken – lediglich das Häs muss eigens organisiert werden. Zum Stand 21. Dezember waren noch sechs Federle, vier Faselhannes und ein Schrättele zum Verleih verfügbar. Es wäre eine Schande, wenn diese tollen neuen Masken nicht den Glanz eines Fasnetssprunges erblicken würden und im Schrank liegen bleiben müssten. Deswegen der Aufruf an die jungen Narren, das Ausleihen eines Maskentyps zu beantragen – Anträge werden nach Eingangsdatum und Verfügbarkeit bedient. Alle Infos unter narrenzunftwaldsee.de/jugend