Martina Kreidler-Kos in ZdK gewählt

Die gebürtige Bad Waldseerin Martina Kreidler-Kos ist gemeinsam mit 26 weiteren Teilnehmern im ersten Wahlgang in die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt worden.

Wie die ZdK in einer Pressemeldung mitteilt, findet die Vollversammlung in diesem Jahr am 23. und 24. April statt. Die Wahl begann bereits im Vorfeld des Treffens, pandemiebedingt digital. Im ersten Wahlgang hätten auf Anhieb 27 Frauen und Männer mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht – und seien damit gewählt worden. Drunter ist auch Martina Kreidler-Kos. Ein zweiter Wahlgang ist nötig, da insgesamt 45 Plätze zu besetzen seien. Weitere 18 Personen müssen also noch hinzugewählt werden.