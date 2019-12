Martin Sayer verlässt St. Elisabeth-Stiftung

Der Stiftungsrat der St. Elisabeth-Stiftung hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember sein dienstältestes Mitglied Superior i.R. Martin Sayer verabschiedet. Pfarrer Sayer war seit dem 1. Januar 2005 Mitglied des Stiftungsrats und seit 1. Januar 2015 dessen stellvertretender Vorsitzender. Nach 15 Jahren wird für Martin Sayer 2020 Pfarrer Ulrich Steck nachrücken, der auch Sayers Nachfolger als Superior im Kloster Reute ist. Das teilt die St. Elisabeth Stiftung mit.

„Als Stiftungsrat haben wir darauf zu achten, dass das Stiftungskapital erhalten bleibt. Dazu gehört die Wirtschaftlichkeit und dass die Angebote und Projekte der Stiftung hohen professionellen Qualitätsansprüchen genügen“, sagte Dr. Rainer Öhlschläger, der Vorsitzende des Stiftungsrats, bei der Verabschiedung und fügte hinzu: „Herr Sayer hat es im Stiftungsrat mit seinen Impulsen, Fragen und Interventionen verstanden, dass dieses Erbe in konkreten Haltungen anschaulich und vermittelbar wird.“

Auch Sayer selbst sieht es im Rückblick als eine der zentralen Aufgaben seiner Amtszeit an, das Erbe der Franziskanerinnen von Reute als Gründerinnen der St. Elisabeth-Stiftung zu bewahren und weiterzuentwickeln. Der 73-Jährige erinnert sich noch gut an seinen Start im Stiftungsrat: „Gleich zu Beginn stand der Verkauf des Elisabethen-Krankenhauses in Ravensburg auf der Tagesordnung. Eine schwierige Entscheidung.“

Damals sei der Stiftungsrat außerdem vor der Herausforderung gestanden, bisher eigenständige Einheiten – von den Heggbacher Einrichtungen, Altenhilfeeinrichtungen und Sozialstationen bis hin zum Jordanbad – unter dem Dach der neugegründeten Stiftung zusammenzuführen, erinnert sich Martin Sayer. Bei der Entwicklung der Stiftung in den vergangenen Jahren hob er zwei Bereiche hervor: „Die Hospizarbeit mit den Häusern in Biberach, Ravensburg, Leutkirch und Nagold stehen für das an den Bedürfnissen der Menschen orientierte und zukunftsfähige Engagement der Stiftung“, betonte er. Das gelte auch für den Ausbau des Geschäftsbereichs Kinder-Jugend-Familie.