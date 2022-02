Martin Oswald stellt in Bad Waldsee aus

Eine neue Ausstellung von Martin Oswald mit dem Titel „Die Landschaft – eine Nachvermessung“ ist vom 25. März bis 19. Juni in der Galerie für Gegenwartskunst, Hochstatt 6, in Bad Waldsee zu sehen. Die Vernissage am Freitag, 25. März, beginnt um 19 Uhr. Laut Vorschau wird es ein Künstlergespräch geben.

Die Landschaft verbinden viele mit einem nostalgisch angehauchten Vorstellungsmodell. Längst sei ist jedoch Teil einer linear vermessenen Ordnung, die man als konträr zur romantisierenden Sichtweise betrachten könne. Dabei entspringt die moderne Sichtweise genau dieser Zeit, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Caspar David Friedrichs Landschaften beruhen auf exakten Konstruktionen und suggerieren zugleich eine vom Künstler berechnete Sinnlichkeit.

Diesem Zwiespalt, der sich im aktuellen Verhältnis des Menschen zur Landschaft dramatisch gesteigert wiederspiegele, geht Oswald in seinen Bildern nach. Dabei entstehen oft Bilder zu anderen, meist fotografischen, Bildern, die als selbst schon vorgeprägte Ansichten das Material zur künstlerischen Auseinandersetzung böten. Das Ergebnis dieser „Nachvermessung“ seu ein Pendeln zwischen Fortführung, Verführung und Dekonstruktion. Ausgangspunkt sind für Martin Oswald ausgiebige zeichnerische Studien in der Landschaft selbst.

Öffnungszeiten der Ausstellung ist jeweils donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung per E-Mail info@h6-galerie.de