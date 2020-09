Mark Overhage ist neuer Rektor am Gymnasium Bad Waldsee

Mark Overhage ist der neue Rektor am Gymnasium Bad Waldsee. Der 48-Jährige ist am Niederrhein in Xanten aufgewachsen, hat in Bonn studiert, im Siegerland das Referendariat vollendet, war ab 2002 Lehrer am Gymnasium in Aulendorf, ehe er 2010 an das Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg wechselte und dort 2013 die Schulleitung übernahm. Seit Montag ist Overhage nun Rektor in Bad Waldsee. Mit Wolfgang Heyer hat er sich über den Schulstart in Zeiten von Corona und seine ersten Arbeitstage unterhalten.

Herr Overhage, wie haben Sie Ihre ersten Tage an der neuen Position erlebt?

Es ist für mich von Vorteil, dass ich sieben Jahre Schulleiter war und nicht alles neu ist. Die Funktionen und Aufgaben sind gleich geblieben. Das Gebäude und die Personen sind neu und jede Schule hat so ihre Eigenheiten und Abläufe, die ich zunächst kennenlernen muss und will.

Also sind Sie zufrieden?

Ja, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Am Samstag findet die erste Gesamtlehrerkonferenz statt. Da möchte ich zunächst Fragen stellen und beobachten und nicht gleich einen neuen Kurs vorzugeben und bestimmen, was anders gemacht wird. Mein Vorgänger, Robert Häusle, hat schließlich eine sehr gut funktionierende Schule hinterlassen.

Kurz vor Schulstart sind noch einige Baustellen hier im Gebäude zu sehen. Werden die Arbeiten rechtzeitig fertig?

Am Montag um 7.30 Uhr kommen die Schüler und dann brauchen wir jeden Raum. Ja, das klappt. Man ist ja manchmal selbst überrascht, was in den letzten beiden Tagen alles geschafft werden kann. Ich bin jedenfalls dankbar dafür, dass die Stadt sechs Klassenzimmer auf den neuesten technischen Stand bringt.

Corona hat den Schulalltag kräftig durcheinander gewürfelt. Wie gespannt oder angespannt blicken Sie daher auf das neue Schuljahr?

Ich habe das vergangene Schuljahr hier beobachtet und festgestellt, dass die räumliche Organisation sehr gut funktioniert hat. Und genauso werden wir das fortsetzen. Es ist nur schade, dass so manches Angebot, das das Schulleben interessant macht, entweder gar nicht oder nur in stark reduzierter Weise stattfinden kann. Ich denke da an Chor-Proben oder Sport-AGs. Aber wir haben kreative Musik- und Sportlehrer und so werden wir ein eingeschränktes Angebot auf die Beine stellen. Es ist ganz klar, dass wir dabei alle Regeln einhalten. Die Gesundheit geht vor.

Wie sehen die Corona-Regeln hier an der Schule aus?

Auf dem Pausenhof gibt es separierte Bereiche und die Schüler werden nach Klassenstufen getrennt. In der großen Pause werden wir eine Stoßlüftung durchführen und alle 45 Minuten wird gelüftet. Es gibt keinen Bäckerverkauf, um größere Ansammlungen zu vermeiden. Die Schüler sollten ihr Pausenbrot also mitbringen. In der Sporthalle gilt eine Einbahnstraßenregelung und die Desinfektion ist gewährleistet. Außerdem gilt die Maskenpflicht ab dem Schulgelände, also auf dem Hof und den Gängen. Im Klassenzimmer können die Schüler die Maske dann abnehmen.

Es gibt einige Kritiker: Für wie sinnvoll erachten Sie die Maskenpflicht?

Es geht nicht um Sinn oder Unsinn. Es gibt die klare Vorgabe dazu und solange es diese Vorgabe gibt, werden wir die Maskenpflicht auch umsetzen und kontrollieren. Ich werde auf dem Schulhof selbst danach schauen. Ich hoffe, dass das Tragen der Maske so selbstverständlich wird, dass wir damit keine Probleme bekommen. Das sind wir den Menschen schuldig, die leicht anfällig sind.

Wahrscheinlich stehen auch die Tische in den Klassenzimmern weit auseinander, oder?

Die Klassenzimmer sind auf die Klassenstärke hin vorbereitet und klar gibt es größere Klassenzimmer, wo mehr Abstand eingehalten werden kann. Aber wenn man 30 Schüler in der Klasse hat, ist das schwer zu bewerkstelligen. Da muss man die Schule schon als realistischen Betrieb sehen. Wir haben uns auch über eine feste Sitzordnung Gedanken gemacht. Aber sobald der Lehrer aus der Klasse ist, welches Kind bleibt dann sitzen?

Mal etwas ganz anderes: Bekanntlich ist Bad Waldsee das einzige Gymnasium mit G9-Profil im Landkreis Ravensburg. Inwiefern beeinflusst oder verändert das Ihre Arbeit?

Jede G9-Schule hat unterschiedliche Ansätze und die möchte ich hier erst einmal kennenlernen. Von Bedeutung ist zudem, dass das Gymnasium in Bad Waldsee das einzige Gymnasium ist. In Ravensburg hat es unter den drei Gymnasien immer eine Konkurrenzsituation gegeben, die ein „Wettrüsten“ mit sich gebracht hat. Das ist hier nun hoffentlich entspannter.

Sie waren zuvor sieben Jahre Schulleiter am Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg und wollten beruflich noch eine andere Schulleiterstelle bekleiden. Warum in Bad Waldsee?

Da ist zum einen natürlich der geografische Faktor – ich wohne in Bad Waldsee. Und zum anderen der berufliche Wechsel. Und wenn ich mir da einen Ort aussuchen kann, dann ist es Bad Waldsee.

Sie wohnen mit Ihrer Frau und Ihren beiden Kindern in der Kurstadt. Inwiefern ist es ein Vorteil als Schulleiter auch vor Ort zu leben?

In Ravensburg habe ich die ersten beiden Jahre als Schulleiter in Ravensburg gewohnt, die letzten fünf Jahre dann nicht mehr. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal gerne vor Ort gewohnt hätte, um näher an den Prozessen und der Stadtverwaltung dran zu sein. Hier bin ich nun viel näher an den Entscheidungsträgern. Klar, es sind 600 Schüler und damit 600 Familien, die einen dann kennen. Aber meine Frau ist an der Realschule Lehrerin, von daher ist die Situation nicht neu. Und als Schulleiter ist man einfach ein Teil des öffentlichen Lebens.

Welchen Wunsch haben Sie für die kommenden Tage und Wochen?

Dass ich weiterhin so freundlich aufgenommen werde und man mir den möglicherweise ein oder anderen Fehler verzeiht. Ich hoffe einfach auf einen offenen und fairen Umgang miteinander.