Maritimer Abend im Haus am Stadtsee

Der Chor der Marinekameradschaft Aulendorf, einst nur gestandene „Fahrens Leute“, ist heute auch Heimstadt von Freunden der Seefahrt und deren Musik. Der Chor singt für seine Gäste am Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr im Haus am Stadtsee Seemannslieder und Shantys.

Die Lieder handeln von Fern- und Heimweh, erzählen Geschichten über das Leben an Bord und auf See, Geschichten von fremden Häfen und schönen Frauen, von Seemannsliebe und Seemannstreue. Der Eintritt kostet zehn Euro, mit Kurkarte neun Euro. Karten gibt es in der Tourist-Info Bad Waldsee, Telefonnummer 07524 / 941342, und an der Abendkasse