Marion Bofinger treibt die „Quartiersentwicklung 2020“ in Reute-Gaisbeuren voran

Die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren setzt sich für das soziale Miteinander und für das Verständnis der Generationen untereinander ein. Aktuell gibt es folgende Angebote: Anlauf- und Koordinierungsstelle, Besuchs-, Fahr- und Begleitdienst, Betreuungsgruppe, Gesprächskreis für pflegende Angehörige, Betreuung osteuropäischer Pflegekräfte, Nachbarschaftshilfe, Unterstützung bei Schriftverkehr, Kurse „Lebensqualität im Alter“, Singkreis, Spielenachmittag, Arbeitskreise Heimatpflege und Öffentlichkeitsarbeit, Zwergencafé, Wanderungen, Café Miteinander, Vorträge, Schülerbetreuung und individuelle Hilfe in Notlagen. Die Geschäftsstelle in der ehemaligen Ortschaftsverwaltung Reute ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Telefonisch erreichbar ist Marion Bofinger zu diesen Zeiten unter Telefon 07524/4093373 und per E-Mail an bofinger@caritas-bodensee-oberschwaben.de. Sprechzeiten der Ehrenamtlichen sind am Montag von 16 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Die Mitgliederversammlung des Vereins beginnt am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus. Eine erste Bürgerbeteiligung mit Workshops ist am Donnerstag, 14. Mai, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren. (saz)