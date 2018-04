Marinechor tritt im Haus am Stadtsee auf

Mit alten und neuen Seemannsliedern entführt der Marinechor Aulendorf über alle sieben Meere, heißt es in einer Ankündigung der Tourist-Information Bad Waldsee. Der Auftritt ist am Samstag 28. April, um 19.30 Uhr, im Haus am Stadtsee.

Lieder von Fern- und Heimweh, die ein Gefühl von der Seefahrt vermitteln, Geschichten über das Leben an Bord, auf See und von fremden Häfen erzählen, präsentiert der Chor mit seinen 30 Sängern und den Musikern. Der Eintritt kostet zehn Euro; mit Kurkarte neun Euro. Kartenvorverkauf ist in der Tourist-Information Bad Waldsee, Telefon 07524 / 941342 und an der Abendkasse.