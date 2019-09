Maria Nägele feiert ihren 101. Geburtstag

Maria Nägele hat am 4. September ihren 101. Geburtstag feiern können. Bürgermeister Roland Weinschenk und die städtische Bedienstete Johanna Hess besuchten die Jubilarin ein paar Tage danach und überreichten ihr einen Geschenkkorb und eine Urkunde der Stadt Bad Waldsee. Sie habe sich sehr über den Besuch gefreut und sei richtig gerührt gewesen, dass sich der Bürgermeister für sie Zeit nahm, heißt es in der Pressemitteilung. Frau Nägele scherzte: „Ich bin geehrt, dass Sie das rostige Nägele besuchen.“ Die einstige Sparkassenangestellte sei sehr glücklich und froh, dass sie noch im eigenen Haus, in ihrer gewohnten Umgebung, leben kann. Dank der Hilfe der Sozialstation, der Nachbarschaftshilfe und eines Kreises von Freunden sei dies möglich. Foto: Johanna Hess