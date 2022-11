„Maria 2.0“-Frauen stärken Bischof Fürst für seine Reise nach Rom

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es an mehr als 40 Orten Initiativen und Gruppen der „Maria 2.0“-Bewegung, wie auch hier in Bad Waldsee.

In einer gemeinsamen Aktion haben diese Gruppen für Bischof Gebhard Fürst einen Koffer gepackt für seine Reise nach Rom zum Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe. Das teilt die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee mit. Beim Adlimina-Besuch führen die deutschen Bischöfe Gespräche mit dem Papst über die aktuelle Situation der deutschen Kirche, darunter den Synodalen Weg.

Dem Bischof den Rücken stärken

Mit dem Koffer will die Bewegung „Maria 2.0“ Bischof Gebhard den Rücken stärken und ihn motivieren, mutig aufzutreten, wie die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee in einem Schreiben mitteilt. Der Koffer sei ihm nach einem Gottesdienst überreicht worden.

Eingepackt wurden laut Mitteilung eine Bibel (mit Zetteln an den Stellen, die auf die bedeutende und unverzichtbare Rolle der Frauen im Alten und Neuen Testament hinweisen), Weihwasser für die Frauenweihe, eine Sanduhr (die Zeit läuft davon), eine Wundheilsalbe (spricht für sich), eine Brille (für den geschärften Blick auf die Realität in den Gemeinden vor Ort), eine Reiselektüre mit dem Buch von Schwester Philippa Rath „Weil Gott es so will“.

Eine Feuerlöschdecke darf nicht fehlen

Weiterhin im Koffer enthalten sind warme Socken (damit er keine kalten Füße bekommt), eine Feuerlöschdecke (weil es an allen Ecken lichterloh brennt), eine Holzfigur von einem Hirten mit einem Schaf (viele andere sind schon weg), aber auch einen Powerriegel für genügend Energie, eine Mutmachkarte und das Rottenburger Manifest in mehreren Kopien für die deutschen Bischöfe. Es wurde in verschiedene Sprachen übersetzt, um es weltweit verteilen zu können, wie die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee weiter mitteilt.

Umgestaltung der katholischen Sexualmoral gefordert

Das Rottenburger Manifest enthält Kernforderungen, die sich mit denen der „Maria2.0“- und anderer Reformbewegungen decken. Nach Angaben der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee sind dies die Gleichstellung von Mann und Frau in der katholischen Kirche, die Abschaffung des Pflichtzölibats, die zeitgemäße Umgestaltung der katholischen Sexualmoral und die Einbindung der Basis in Entscheidungsprozesse.

Im Anschluss an die Übergabe des Koffers segneten die „Maria 2.0“-Frauen Bischof Fürst für seine Reise nach Rom und wünschten ihm Mut für konstruktive Gespräche mit Papst Franziskus.