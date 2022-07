Marco Konrad absolviert den Ironman Frankfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist Sonntag morgen am 26. Juni und es steht 20 Jahre Ironman Frankfurt auf dem Programm, den der Athlet Marco Konrad von der TG 1848 Bad Waldsee in Angriff nehmen möchte, bei sehr sehr warmen Bedingungen.

Der Langener Waldsee erwartet 3500 Athleten für die erste Disziplin. Die 3,8 Kilometer Schwimmen mit erlaubtem Neopren absolvierten Marco in 1:01. Das Radfahren auf den 183 Kilometern mit 1600 Höhenmetern rund um Frankfurt absolvierte er genau nach den Vorgaben seines Trainers in 5:26.

Der abschließende Marathon bei circa 30 Grad auf den vier Runden am Mainufer war die Wackeldisziplin, da sich Marco letzten Herbst einer Meniskusoperation unterziehen musste und somit die erforderlichen Umfänge im Training nicht trainieren konnte. Somit kam bei Kilometer 29 der Mann mit dem Hammer und erst ab Kilometer 36 konnte er wieder Tempo aufnehmen und in einer Zeit von 4:19 und einer Gesamtzeit von 10:57 seine 14. Langdistanz finishen. Das bedeutet in seiner Altersklasse Platz 90 und von den gesamten Startern Platz 724. Von den 3500 gestarteten Athleten erreichten nur 2246 das Ziel.