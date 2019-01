Manz verkündet seinen Abschied zum Jahresende

Überraschende Nachricht in der Gemeinderatssitzung am Montagabend: Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, verkündete seinen Abschied. Mit den einleitenden Worten „Demokratie lebt vom Wechsel“ gab er bekannt, dass seine Amtszeit nach 20 Jahren in leitender Funktion in der Stadtverwaltung im Dezember ende und er „nicht mehr kandidieren“ werde. Damit werde er „zum 31. Dezember 2019 aus dem Amt ausscheiden“. Zu seinen Plänen für die Zukunft wollte er sich an diesem Abend auf SZ-Anfrage nicht weiter äußern.