Manuela Pietschs Weihnachtspäckchen-Aktion war ein voller Erfolg

Manuela Pietsch Weihnachtspäckchen-Aktion war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Viele privatte Spender sowie Unternehmen, Geschäfte, Metzgereien, Gastwirtschaften in und um Bad Waldsee haben dazu beigetragen, Bedürftigen eine schöne Weihnachtsfreude zu bereiten.

„Insgesamt gingen 3175 Euro an Geld- und Gutscheinspenden ein sowie Sachspenden, Spielsachen, Kleidung, Hausrat, Spiele, Lebensmittel, Drogerieartikel, selbstgestrickte Socken, Handtücher und Bettwäsche“, berichtet Pietsch. Die Spenden wurden verteilt an 35 Familien mit 42 Kindern und an mehr als 30 alleinstehende, kranke oder ältere Waldseer.

Bei der Weihnachtsfeier in der Suppenküche sind viele Geschenkpakete und Päckchen, die Pietsch exta einzeln verpackt hatte, an bedürftige Familien und Senioren überreicht worden. Sie erhielten Gutscheine, Geld- oder Sachspenden, Spielsachen, Lebensmittel oder Drogerieartikel. Dabei sei es sehr emotional geworden und die Beschenkenten seien sehr gerührt gewesen.

Einige Geschenke wurden auch an das Sozialamt gegeben und von dort an Familien und Senioren weitergegeben. „Einige Sache wurden persönlich bei mir abgeholt und auch von mir ausgefahren“, zeigt Pietsch ihr hohes ehrenamtliches Engagement rund um Weihnachten auf. So fuhr Pietsch gemeinsam mit ihrem Mann unter anderem auch zum Kontaktladen „Die Insel“ in Ravensburg, um dort Weihnachtspäckchen und zwei selbstgebackene Kuchen abzugeben.

Das Obdachlosenheim Württemberger Hof in Ravensburg hat Kleidung, Haushaltssachen und Drogerieartikel bei der Waldseerin abgeholt. Weitere Spielsachen, Bücher und Kleidung ging an die Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg und an die Kleiderstube in Bad Waldsee.

„Dies alles hat mich wie die Jahre zuvor bestätigt, denn es ist sehr wichtig, seinen Mitmenschen zu helfen. Es gibt leider sehr viele traurige Schicksale – ob arbeitslos, Trennungen, Krankheiten, Tod. Manche können die Miete und Nebenkosten nicht mehr bezahlen, es droht die Obdachlosigkeit. Das Geld für Lebensmittel reicht für viele an Weihnachten nicht mehr und ein Kind brauchte neue Schuhe“, zeigt Pietsch die Notwendigkeit ihrer ehrenamtlichen Aktion auf.

Und so blickt Pietsch erschöpft aber glücklich auf ihre diesjährige Weihnachtspäckchen-Aktion zurück.