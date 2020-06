Mann wird bei Unfall verletzt

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 67-jährigen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und Sachschaden von rund 8000 Euro verursachte.

Der Mann hatte laut Polizeibericht mit seinem Audi die Frauenbergstraße (L 275) stadtauswärts befahren und war in einer langgezogenen unübersichtlichen Linkskurve in Höhe der Einmündung Kapellenweg zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geraten. Obwohl ein entgegenkommender 23-jähriger Autofahrer noch nach rechts über den Fahrradstreifen in eine Busbucht auswich, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dieser erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Der Ford Fiesta des 23-Jährigen, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Die Polizei behielt noch an Ort und Stelle den Führerschein des 67-Jährigen ein.