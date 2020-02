Mann landet nach Prügelei in Polizeigewahrsam

Unfreiwillig in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Weingarten hat ein 25-Jähriger die Nacht auf Dienstag verbracht. Zuvor hatte dieser laut Polizei in Bad Waldsee am Rande des dortigen Narrentreibens mehrfach für Ärger gesorgt.

Um kurz vor 21 Uhr geriet er in einer Gaststätte in der Ravensburger Straße mit drei anderen Männern in Streit. Aus dem verbalen Streit wurde bald ein handfester Schlagabtausch, der sich vor das Lokal verlagerte. Die hinzugerufene Polizei sprach den Männern erst einen Platzverweis aus. Da dieser bei dem aggressiven 25-Jährigen nicht fruchtete, musste er schließlich zum Polizeirevier Weingarten gebracht werden. Der Mann beleidigte die Polizeibeamten während der Maßnahmen, weshalb neben der Anzeige wegen Körperverletzung nun auch ein Verfahren wegen Beleidigung folgt und die Kosten für die Übernachtung auf ihn zukommen.