Mann greift 29-Jähriger in der Steinenberger Straße in Waldsee an die Brust

Wegen sexueller Nötigung hat das Kriminalkommissariat in Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Samstag kurz vor 13 Uhr in der Steinenberger Straße eine Frau von einem 28-Jährigen belästigt wurde. Die 29-jährige Frau war zu Fuß unterwegs, als ihr kurz nach dem dortigen Tunnel von hinten an die Brust gefasst wurde. Als sie sich umdrehte, lief der Tatverdächtige in Richtung Bushaltestelle davon. Sie verständigte die Polizei. Da ihr der 28-Jährige vom Sehen bekannt war und sie eine gute Beschreibung des Mannes abgeben konnte, wurde er nach kurzer Fahndung in einem Discounter aufgegriffen. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen, heißt es im Bericht der Polizei.