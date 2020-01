Mann gerät mit Wagen auf die Gegenfahrbahn

Vermutlich am Steuer eingeschlafen ist ein 31-jähriger Ford-Fahrer, der am Wochenende auf der Biberacher Straße in Bad Waldsee einen Unfall verursacht hat. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Laut Zeugenaussagen kam der Mann mit seinem Wagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Dacia-Fahrer bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr ausweichen.

Durch die folgende Kollision entstand an beiden Autos ein erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 10000 Euro schätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, teilt die Polizei weiter mit.