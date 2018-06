Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein alkoholisierter Mann an der Tankstelle in Reute in ein Auto gestiegen und davongefahren ist. Die Polizei konnte den Autofahrer laut Mitteilung nur wenig später anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,24 Promille. Bei dem Mann wurde auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme veranlasst sowie sein Führerschein beschlagnahmt.