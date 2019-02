Mann belästigt Jugendliche sexuell

Ein 36-jähriger Mann hat zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Februar in Bad Waldsee in mindestens sechs Fällen Jugendliche angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Konkrete Übergriffe auf Jugendliche wurden nicht bekannt. Viele Eltern waren durch die Vorfälle bereits in großer Sorge und wollten vor allem Grundschulkinder nicht mehr alleine zur Schule laufen lassen, teilte die Polizei auf SZ-Nachfrage mit. Mittlerweile sei die Identität des Mannes ermittelt worden.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz ausführte, habe der Mann Jugendliche in Bad Waldsees Innenstadt und auf Schulwegen angesprochen. Er habe „eindeutig“ seine Absichten formuliert und den Jugendlichen Geld angeboten. Körperliche Übergriffe seien nicht bekannt.

Gerüchte waren falsch

Dass der 36-Jährige, wie auf Facebook verbreitet, Grundschüler belästigt habe (bei Kindern unter 16 Jahren spricht die Polizei von sexuellem Missbrauch) und auch in Bad Wurzach sein Unwesen trieb, ist nach Angaben der Polizei falsch. Immer häufiger, so der Polizeisprecher, würden besonders auf Sozialen Netzwerken „ungefiltert Gerüchte verbreitet“, die unnötig Angst in der Bevölkerung schürten.

Der Waldseer Stadtverwaltung, der der Fall ebenfalls gemeldet wurde, lagen im Vorfeld keine Kenntnisse über die sexuellen Belästigungen vor. „Bei uns hat sich niemand aus der Bevöklerung gemeldet“, teilte Sprecherin Brigitte Göppel mit. Die Vollzugsbeamten seien jedoch von der Polizei sensibilisiert worden, auf Verdächtiges zu achten. Es sei ihnen jedoch nichts aufgefallen und sie seien auch nicht von besorgten Bürgern angesprochen worden.

Der 36-Jährige war nach Angaben der Polizei im genannten Zeitraum bei einem Familienangehörigen in Bad Waldsee zu Besuch.

