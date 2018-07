„Manchmal fällt Verzicht ganz schön schwer“

Im Kloster Reute haben sich gestern die bayerischen und die rheinisch-westfälischen Kapuziner zur „Deutschen Kapuzinerprovinz“ zusammengeschlossen. Zur Feier bei den Franziskanerinnen kamen über 100 Brüder. Sogar Gäste aus Indien, Indonesien, Mexiko und Chile waren da – und ein junger Mönch: Stefan Walser aus Wolpertswende.

Von unserer Redakteurin Daniela Transiskus

Bruder Paulus, der Pressebeauftragte, reibt die Hände und blinzelt in die Sonne. Schön ist es, hier im Oberschwäbischen. Nur: Warum feiern die Kapuziner bei den Franziskanerinnen von Bad Waldsee ihre neue Provinz? „Uns Kapuziner verbindet mit den Franziskanerinnen eine alte Freundschaft, die in unserem gemeinsamen Engagement in Indonesien begründet ist“, erklärt der Mönch. Außerdem sei rein logistisch keines der 18 Kapuzinerklöster in Deutschland für eine so große Feier ausgestattet, daher also Reute.

Einer dürfte sich über den Veranstaltungsort besonders gefreut haben: der 29-jährige Mönch Stefan Walser, der nur ein paar Kilometer entfernt, in Wolpertswende, aufgewachsen und vor einigen Jahren in den Kapuzinerorden eingetreten ist. Während seine Altersgenossen Partys feierten, sich das erste Mal ver- und wieder entliebten und vielleicht ihre Kinder heranwachsen sahen, wuchs bei Stefan Walser der Glaube. „Wenn etwas in einem lebt, dann muss man was daraus machen“, sagt der junge Mann, der einst in Blönried Abi machte und heute in Münster und Rom Theologie studiert.

Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam hat er gelobt – und manchmal, das gibt der junge Mönch offen zu, fällt ihm der Verzicht ganz schön schwer. Die drei Knoten in der Kordel um die Kutte sollen den 29-Jährigen und seine Brüder an ihre Gelübde erinnern. „Aber ich sage immer: Die drei Knoten zeigen, was uns fehlt: eine Frau und zwei Kinder“, scherzt Bruder Paulus, der neben Stefan Walser auf einem Mäuerchen sitzt. Dann fügt er hinzu: „Nein, im Ernst, wer heiratet, muss ja auch verzichten: auf andere Frauen oder Männer.“ – „Und statt Kinder setzen wir etwas anderes in die Welt, das bleibt“, sagt Stefan Walser.

Wenn er nicht gerade in der alten Heimat die neue Kapuzinerprovinz feiert, steht er morgens um 6.30 Uhr auf, betet, frühstückt und setzt sich dann an seine Promotion. „Der ganze Tag ist unterteilt in Gebet, Erholung und Arbeit“, erzählt Stefan Walser. Den Abend lasse er meist im Kreis der Brüder ausklingen.

Dann muss der junge Mönch plötzlich weg: „Meine Eltern“, sagt er entschuldigend. Er hat seine Familie einige Zeit nicht mehr gesehen, und gestern kam sie extra nach Reute.

Im Gottesdienst konnten sich seine Eltern auch gleich ein Bild vom neuen „Chef“ ihres Sohnes machen: Provinzial Christopherus Goedereis, ein Mann mit viel Energie. „Bisher habe ich in Frankfurt gelebt, war dort aber nur etwa 20 Prozent meiner Zeit. 80 Prozent war ich unterwegs“, erzählt der neue Provinzial und scherzt: „In Zukunft werde ich wohl 40 Prozent in meiner neuen Heimat München verbringen und 160 Prozent unterwegs sein.“

Wo Stefan Walser seine Zukunft verbringen wird, steht noch nicht fest. Möglicherweise kommt er ja irgendwann zurück. Schließlich leben bei den Franziskanerinnen in Reute auch zwei Kapuziner. Derzeit heißen sie Bruder Edmund und Bruder Victrizius, aber vielleicht gibt’s auf dem Klosterberg irgendwann auch mal einen Bruder Stefan.