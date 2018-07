Manche Sturmschäden heilen unser Lebtag nicht mehr

Gestern vor einem Jahr fegte das Sturmtief „Felix“ über Süddeutschland hinweg. Bad Waldsee hat es nicht am Schlimmsten erwischt und doch sind hohe Schäden entstanden. Was heute noch davon übrig ist, haben der Forstwirt Martin Nuber und Landwirt Hubert Lorinser der „Schwäbischen Zeitung“ gezeigt.

„Kurz war da die Hölle auf Erden“, erinnert sich der Landwirt aus Dinnenried, Hubert Lorinser, an den 26. Mai vor genau einem Jahr. „Er kam wie ein Hammerschlag“, erzählt auch Martin Nuber, Forstwirt des Stadtwaldes. Sie sprechen von „Felix“, dem Sturm, der mit Böen, Starkregen und Hagelschlag unter anderem in weiten Teilen Oberschwabens eine Schneise der Zerstörung zurückließ.

Ganze Waldflächen hat „Felix“ im Bad Waldseer Stadtwald zwar nicht dem Erdboden gleich gemacht, dennoch hatten die „schrotschussartig“ verteilten, abgebrochenen Bäume ihre Tücken. 1100 Kubikmeter Sturmschäden mussten nach dem Unwetter geborgen werden. Der ganze Wald musste auf der Suche nach kaputten Bäumen abgelaufen und die Baumüberreste aufwendig zusammengeklaubt und abtransportiert werden, beschreibt der diplomierte Forstingenieur Nuber. Als weiteres Problem habe sich der aktuelle Zuwachs an Blättern und Ästen entpuppt, die allesamt von den Bäumen geschlagen worden seien. Das überschüssige Wasser sei nicht mehr in den dafür vorgesehenen und vom Blätterwerk blockierten Rinnen abgeflossen, sondern hätten auf den Waldwegen daneben Erosionsrinnen gerissen.

Wald begrünt sich selbst

Zwischenzeitlich wurden die Entwässerungsrinnen vergrößert und an den Rändern teilweise mit Beton gefestigt. Ein großer Waldweg wurde sogar abgeschrägt, damit das Wasser ablaufen kann. Das von einem Baum beschädigte Schwarzwildgehege konnte damals bereits repariert werden, ehe das Wild ausbüchsen konnte. „Wir hatten etliche Verluste, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Martin Nuber abschließend. Was die fehlenden Bäume betrifft, so kann sich der Wald selbst wieder begrünen.

Selbst wieder reparieren konnten sich die Gebäudedächer bei Hubert Lorinser hingegen nicht. Eine Pappel war auf das Dach der Maschinenhalle und durch den Dachgiebel des Heuschobers gestürzt. Außerdem hatte Sturm „Felix“ ein Loch in die Greiferhalle und den Dachfirst vom Milchviehstall gerissen. „Überall waren Dachplatten: Im Heu, in den Gebäuden, sogar im Misthaufen“, erklärt der 50-Jährige. Dementsprechend schwer sei das Aufräumen gewesen, für die Bergung der Pappel habe ein Autokran und ein Vollernter kommen müssen. Schaden: 40 000 Euro.

Heute stehen die insgesamt 28 Hektar großen Felder des Landwirtes wieder voller Gerste und Weizen. Doch vergangenes Jahr um diese Zeit habe Lorinser beim Winterweizen und –raps Totalschaden gehabt. 20 Prozent der Sommergerste waren noch stehen geblieben, die erneute Aussaat des Silomais habe dank des guten Herbstes sogar gefruchtet. Sein viereinhalb Hektar großer Wald wird zeit seines Lebens jedoch nie wieder so werden wie er einst war. Hubert Lorinser habe 400 Kubikmeter Sturmholz und 35 000 Euro Schaden verkraften müssen. „Dieses Frühjahr haben wir im Wald 2000 Pflanzen gesetzt, um die ich mich nun kümmern muss“, sagt der Landwirt. Jahr um Jahr werden sie schöner und größer werden - wenn ein Sturm wie im Mai 2009 nicht wieder kommt. (reb)