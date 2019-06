Malerei und Grafik bestimmen Sommerausstellung im Seenema

Das künstlerische Werk von Wolfgang Franz, geboren in Kressbronn am Bodensee, umfasst die Bereiche Malerei, Grafik, Fotografie. Nach dem Studium der Germanistik und Kunsterziehung an der Universität und an der Kunstakademie Stuttgart, beschäftigt er sich zudem mit der Mundarterhebung und -forschung im Westallgäu.

Heute lebt er als freischaffender Künstler in Lindau und ist ehrenamtlichals Kunst- und Kulturpädagoge im Jugendkulturverein Club Vaudeville in Lindau tätig. In seiner Malerei durchmischen sich Realismus und erzählende Abstraktion, wobei die Auseinandersetzung mit politisch relevanten Themen überwiegt. Wolfgang Franz fühlt sich ideell seinem damaligen Professor Hrdlicka nahe: Kunst als kreative Verpflichtung.

Die Vernissage findet statt am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr im Stadtkino Seenema in Bad Waldseestatt. Eugen Detzel führt in das Werk ein. Mit einer Live-Malerei zur Klang-Performance von Viz-Michael Kremitz wird die Veranstaltung eingerahmt. Die Ausstellung dauert bis 22. September und ist während der Kinozeiten geöffnet.