Malerei gibt ihr Antworten auf Lebensfragen

Werke in Acryl, Erdfarben und Pigmenten von Eva Ipach werden ab Sonntag, 22. September, im Stadtkino Seenema zu sehen sein.

Eva Ipach, 1955 in Karlsruhe geboren und wohnhaft in Binzen/Wolfegg, entdeckt für sich die Malerei im Jahre 1982, ein Neubeginn in ihrem Leben, heißt es in der Pressemitteilung. Schon 1980 besucht sie die Freie Kunstschule in Nürtingen, 1982 die Schule des Sehens in Tuscania/Viterbo.

Die Malerei gebe Ipach Antworten auf Lebensfragen unter anderem durch die Begegnung mit Rudolf Steiner, Joseph Beuys und Jean Gebser. In den Werken werde deutlich, dass die Kunst hilft, das Leben aufbauend zu gestalten. Als Mensch, eine Existenz zwischen Himmel und Erde, äußere sie sich in ihren Werken mal dunkel, mal hell, mal ruhig, mal bewegt, mal leicht, mal mit schwerer Farbgebung.

Ihr geht es laut Mitteilung nicht um „schöne“ Malerei, sondern um die Wechselwirkung beziehungsweise Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt, der Natur, mit der sie sehr verwurzelt ist, und um den schöpferischen Prozess. Während des Malprozesses, der nicht planbar ist, gehe sie der Spur „absichtsloses Gelingen“ nach.

Die Ausstellung wird eröffnet um 11 Uhr und wird musikalisch von Viz Michael Kremietz umrahmt. Sie ist bis zum bis 24. November zu den Kinozeiten geöffnet. Nach der Begrüßung durch Marianne Jocham spricht Eva Ipach zu ihren Werken.