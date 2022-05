Maihock war ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Maihock am letzten Samstag im April war trotz des Wetters sehr gut besucht. Rechtzeitig zum Maibaumstellen machte der Regen eine Pause. Der Dorfplatz in Reute füllte sich mit zahlreichen Besuchern. Unter den Klängen des Fanfarenzugs Reute wurde der von den Narren geschmückte Maibaum in die Höhe gezogen. Dank der technischen Unterstützung des Baggerbetriebs Phillip Kessler war dieses Vorhaben schnell erledigt. Danach lud die Narrengilde zu ihrem Maihock auf dem Dorfplatz ein. Der Fanfarenzug und die Schnurrermusik der Narrengilde spielten zur Unterhaltung auf. Gildemeister Hermann Sommer dankte dem Maibaum-Team um Volker Knörle. Ebenso galt der Dank allen Ehrenamtlichen und Musikern, die zum Gelingen des Maihocks beigetragen haben. Der Gildemeister erfreute sich der zahlreichen Besucher. Die Gäste genossen den Aufenthalt im Freien und ließen den Tag erst zu fortgeschrittener Stunde ausklingen.