Maibaum erstrahl auf Hochstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren ohne konnte am Vorabend zum 1. Mai das traditionelle Maibaumstellen auf der Hochstatt wieder stattfinden. „Lond it luck!“ – mit diesem Ruf feuerten Moderator Barny Bitterwolf, Bürgermeisterin Monika Ludy und die zahlreichen Zuschauer des Maibaumstellens die „Jungelfer“ der Narrenzunft Waldsee kräftig an. Schließlich benötigten die strammen Jungs zum Maibaumstellen ordentlich Kraft, denn der Bad Waldseer Maibaum wurde ausschließlich durch Muskelkraft gestellt – nach alter Tradition und Sitte. Traditionen leben sei sehr wichtig, erklärte Bürgermeisterin Monika Ludy, die sich sehr freute, dass es in diesem Jahr endlich wieder möglich war, diese Tradition durchführen zu können. Bei allen Akteuren, angefangen bei den Jungelfern mit den Geometern, den Fuhrleuten, den Musikern des Fanfarenzuges, den Vertretern der Handwerkszünfte, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und dem Moderator Barny Bitterwolf bedankte sie sich herzlich für die Lebendigerhaltung dieses Brauchtums in Bad Waldsee. Moderator Barny Bitterwolf verstand es vortrefflich, das begeisterte Publikum zu unterhalten und entlockte dadurch so manches „Handgeklapper“.