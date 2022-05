Mahnwache für den Frieden in der Ukraine

Es war Ende Februar dieses Jahres, als Russslad begann einen großangelegten Überfall auf die Ukraine zu starten. Täglich berichten die Nachrichten vom Kriegsgeschehen und noch immer ist keine friedliche Lösung in Sicht. Die Friedensinitiatve, die aus den beiden Kirchengemeinden Bad Waldsee und Aulendorf und dem BUND Aulendorf, vertreten durch Bruno Sing, besteht, lädt zu einer weiteren Mahnwache am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr im Schlossinnenhof ein. Die Friedensinitiative möchte mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit geben, die Solidarität zur Ukraine und allen, die unter diesem Krieg leiden, zum Ausdruck zu bringen und für den Frieden zu bitten. Musikalisch wird die 30-minütige Mahnwache umrahmt von Ede Butscher mit der Panflöte und Georg Sommer am Akkordeon.