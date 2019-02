Magdalena Morgalla feierte ihren 100. Geburtstag

„Gell, des kommt it all Däg vor“, sagt die 100- jährige Magdalena Morgalla, als ihr Bürgermeister Roland Weinschenk am Dienstag einen Besuch anlässlich ihres seltenen Geburtstags, den sie bereits am Sonntag mit ihren Verwandten gefeiert hatte, abstattete. Das Stadtoberhaupt überreichte der Jubilarin einen Korb mit verschiedenen Weinen, eine Glückwunsch-Urkunde der Stadt sowie eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Morgalla freute sich sehr über den Besuch und ließ es sich nicht nehmen, auch mit dem Bürgermeister ein Glas Sekt-Orange zu genießen.

Magdalena Morgalla wurde in Dietmanns bei Bad Wurzach geboren und wuchs dort mit fünf Brüdern und zwei Schwestern auf einem kleinen Bauernhof auf. Als junges Mädchen zog sie zu einer Tante ins Rheinland, um dort zu arbeiten. Als ihr Vater und ihre Brüder in den Krieg eingezogen wurden, kehrte sie zu ihrer Mutter nach Dietmanns zurück und half dort auf dem Hof ihrer Eltern nach Kräften mit. Harte körperliche Arbeit, die sie aber gerne verrichtete, bestimmte ihr junges Leben. Leider kehrten ihr Vater und einer ihrer Brüder nicht mehr aus dem Krieg zurück. So blieb sie zunächst in Dietmanns, zog zwei ihrer Neffen groß und arbeitete später auch als Hauswirtschafterin – kochen, backen und stricken gehörten dazu.

Im Jahr 1971 heiratete sie, doch bereits vier Jahre später verstarb ihr Mann. Seit 1984 wohnt sie in Bad Waldsee. Vor zwei Jahren ist sie schließlich ins Seniorenzentrum der „Ziegler‘schen“ im Klosterhof umgezogen. Das Team kümmere sich liebevoll um sie, und auch das Essen sei sehr gut, sagt die Jubilarin. Hier fühle sie sich sehr wohl, was auch die Leiterin der Sozialen Betreuung, Andrea Bucher, bestätigt.

Großen Wert legt Magdalena Morgalla auf Ehrlichkeit und Fleiß. Gern hört sie auch Marschmusik.