Märchenstimmung am Steeger See

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 70 Kinder und Erwachsene hatten sich auf Einladung der Solidarischen Gemeinde Reute am Aulendorfer Steegersee eingefunden, um zusammen mit Dora Dipfele einen märchenhaften Nachmittag zu erleben. Vorgesehen war diese Aktion in erster Linie für Großeltern mit ihren Enkeln.

Die einschlägig bekannte Märchenerzählerin Dora Dipfele – gekleidet in passendes buntes Tuch – zeigte sich selbst beeindruckt und überrascht von der gewaltigen Resonanz, die die Einladung der Solidarischen Gemeinde ausgelöst hatte. Konstantin Eisele begrüßte im Namen der Veranstalter die Erzählerin und zeigte Verständnis für die Notwendigkeit gewisser Improvisationen an diesem Nachmittag.

Schnell hatte Dipfele den Eingangsbereich am Steeger See in eine wahre Märchenlandschaft verzaubert. Sie beließ es nicht nur mit Erzählen, vielmehr bot sie eine Menge von teils selbst hergestelltem Spiel- und Anschauungsmaterial. Auf diese Weise gelang es ihr, die Kinder der unterschiedlichen Altersgruppen auf ihre Märchen einzustimmen. Deren waren es drei, die Dora Dipfele ausgewählt hatte. „Goldener“, „der Kartoffelkönig“ und „Rumpelstilzchen“. Unter Einbeziehung ihrer Zuhörer geschah das Ganze mit ungemeiner Lebhaftigkeit, die die Anwesenden allesamt mitriss.

Ausgestattet mit jeweils einem geheimnisvollen Kuvert mit diversen Erkundungsaufgaben, sowie verschiedenen Behältnissen, begaben sich anschließend drei Gruppen analog zu den vorgelesenen Märchen auf die Wanderung rund um den See. Dort gab es – gut vorbereitet durch Dora Dipfele – vieles zu sehen und einzusammeln. Besonders überrascht zeigten sich die Kinder von den verschiedenen Naturmaterialien, die man in so einem kleinen Waldstück entdecken kann.

Wieder angekommen, stellten die Kinder zusammen mit Dora Dipfele ihre Entdeckungen aus, bevor zu guter Letzt eine spannungsreiche Schatzsuche die Kinder und ihre Begleiter in den Bann zog.