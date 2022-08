Männer versuchen Scheune aufzubrechen

Bei ihrem Werk überrascht hat ein Anwohner zwei Einbrecher in der Hohlgasse in Michelwinnaden am frühen Montag.

Als der 19-Jährige kurz nach 3 Uhr wach wurde, entdeckte er laut Polizei an der ans Wohnhaus angrenzenden Scheune zwei dunkel gekleidete Männer, die sich an dem Schloss des Gebäudes zu schaffen machten. Die Täter flüchteten, als der junge Mann genauer nachschauen wollte. Offenbar hatten sie versucht, das Schloss abzusägen.

Eine polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der Einbrecher. Die Polizei Weingarten ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Personen, die am frühen Montag in Michelwinnaden Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.