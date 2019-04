Unter dem Motto „Macht Kirche zukunftsfähig!“ laden der Diözesanrat und der Katholische Deutsche Frauenbund Rottenburg-Stuttgart am 29. April zum Tag der Diakonin ins Kloster Reute ein. Unter anderem stellen sich die Bundesvizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) Birgit Mock aus Neuwied und der Rottenburger Weihbischof Matthäus Karrer laut Pressemitteilung der Diskussion, welche Bedeutung die Beteiligung der Frauen an den Ämtern für die Zukunft der katholischen Kirche hat.

„Namhafte Theologinnen und Theologen haben auf dem Osnabrücker Kongress 2017 deutlich gemacht, dass es keine Anweisung Gottes gibt, Frauen qua Geschlecht das Weiheamt zu verwehren. Als Katholikinnen im Frauenbund bekräftigen wir die Osnabrücker Thesen und setzen uns dafür ein, dass alle Getauften und Gefirmten die gleichen Möglichkeiten zur verantwortlichen Mitgestaltung in der Kirche haben. Dazu gehört auch die Verkündigung von Gottes Wort und der Zugang zu allen Dienst-Ämtern. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern in erster Linie eine Frage der Gottebenbildlichkeit“, erklärte Birgit Mock im Vorfeld.

Die Veranstaltung, zu der sich schon über 130 Personen angemeldet haben, beginnt um 18.30 Uhr mit einem Gebetsweg, an dessen Stationen Frauen symbolische Steine des Anstoßes niederlegen. Anschließend diskutieren die Diözesanrätin Margret Kehle aus dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben und die Diözesanjugendseelsorgerin Nadine Maier mit Weihbischof Matthäus Karrer und der KDFB-Bundesvizepräsidentin Birgit Mock. Auch die Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute, Ordensschwester Maria Hanna Löhlein wird zu Wort kommen. Die Journalistin Sarah Meyer-Hübner moderiert die Talkrunde. Dietlind Zigelli, Musiklehrerin in Bad Saulgau, und Ordensschwester Franziska Bachmann begleiten die Veranstaltung musikalisch.

Seit 1998 setzt sich der Katholische Deutsche Frauenbund am 29. April, dem Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena, mit dem "Tag der Diakonin" für die Zulassung von Frauen zum diakonischen Dienst in der Kirche ein. Der Diözesanrat hat sich im Juni 2016 dem Netzwerk „Diakonat der Frau“ angeschlossen und hat sich wiederholt für ein partnerschaftliches Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche ausgesprochen. Seit 2018 ist er Mitveranstalter des Tags der Diakonin in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.