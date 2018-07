Mühselig: Arbeitssieg für Bad Waldsee

Gegen die Landeshauptstädter des TSV Georgii Allianz Stuttgart hat sich die TG Bad Waldsee zu einem 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:20) gekämpft. Die gute Nachricht kam an diesem Abend aus Bad Saulgau. Dort hatte der TSV dem härtesten Verfolger der TG Bad Waldsee, dem Tabellenzweiten VfL Sindelfingen, dessen zweite Saisonniederlage beigebracht. Damit konnte die TG ihren Platz an der Sonne noch weiter festigen.

Sport ist so ungerecht wie das Leben selbst, heißt es. In diesem Fall gilt die Erkenntnis im positiven Sinne für das erste Herrenteam der TG Bad Waldsee, das seinen Anhängern trotz des Sieges eine Enttäuschung bereitete. Zu keiner Phase eines auf schwachem Niveau stehenden Matches konnte Waldsee überzeugen oder gar seinen Anspruch auf die Tabellenspitze untermauern. Letztlich war der Erfolg weniger der eigenen Qualität als vielmehr der eklatanten Schwäche des TSV Georgii Allianz Stuttgart zuzuschreiben. Diese unbekümmert aufspielende Mannschaft hat einfach nicht die spielerische Qualität, vor allem nicht die Konstanz, ein Landesligaspiel dauerhaft durchzustehen. Es ist kaum vorzustellen, wie dieses Team dem Abstieg entrinnen sollte.

Keiner erreicht Normalform

Dies alles verdeutlicht den sportlichen Wert dieses Erfolgs der Auer-Männer. Einzig Pirmin Dewor auf der Diagonalposition spielte in der Nähe seiner Normalform, beim großen Rest der Waldseer fragte man sich in der Narrenhochburg, ob nicht schon frühzeitig der Fasnetsbazillus von Geist und Körper der Spieler Besitz genommen hat. Es begann für die TG nahezu deckungsgleich wie eine Woche zuvor in Friedrichshafen. Was an Waldseer Unzulänglichkeiten noch aufgrund äußerer Einflüsse vor Wochenfrist in Teilen entschuldbar war, konnte nun nicht mehr annähernd ins Feld geführt werden. Eigene Halle, gewohntes volleyballverständiges Publikum, keine neuen Ausfälle – und trotzdem. Fast lethargisch, ohne Biss und erkennbarem Willen startete die TG in dieses auf dem Papier so ungleiche Duell. Um sich bei 11:20 nach zwei wirkungslosen Auszeiten und Einwechslung des anderen Zuspielers Robin Baur in fast aussichtslosem Rückstand wiederzufinden. Es ehrt die Mannschaft, wenigstens durch gesteigerte Konzentration immerhin noch auf 22:25 herangekommen zu sein. Letztlich jedoch ging der erste Spielabschnitt hochverdient an die Männer aus der Landeshauptstadt.

TG setzt wenige Glanzlichter

Was dann über zähe weitere 70 Minuten folgte, war das mühsame Erkämpfen eines Arbeitssieges, einer Tagespflicht, nie deutlich, nie souverän, gekennzeichnet von kollektiver Zögerlichkeit, von einzelnen gelungenen Spielzügen einmal abgesehen. Die wenigen kurstädtischen Glanzlichter setzten neben Dewor der sehr spät ins Spiel gebrachte Youngster Jan Herkommer auf der Außenposition und mit Abstrichen Peter Gropper, Manuel Perner und Florian Kommer im Block- und Angriffsbereich. Der begabte jüngste Spieler Rico Gold Jaudas wurde immer wieder ein Opfer seines jugendlichen Ungestüms, während Conrad Binder als einer der Routiniers im Team immerhin seine Nerven beherrschte und durch raffinierte Aufschläge punkten konnte.

Wie ein roter Faden zog sich durch den zweiten bis vierten Satz ein laufender Zwei- bis Vier-Punkte-Vorsprung der TG, der, wenn es sich knapper entwickelte, regelmäßig durch Aufschlagfehler des Gegners zurechtgerückt wurde. So stand am Ende ein Sieg, von dem Peer Auer nur eine – allerdings sehr klare – Erkenntnis mitnahm: „Es gibt sehr viel zu tun, bis es am nächsten Sonntag beim Spiel in Sindelfingen gegen den hartnäckigen Verfolger geht.“