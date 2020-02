Männerchor Haisterkirch sucht Sänger für Projektchor

Der traditionelle Sängerabend des Männerchors Haisterkirch findet heuer am 18. Juli in der Haisterkircher Festhalle statt. Für die Chorgemeinschaft wird dieses Konzert, zu dem bereits fleißig geprobt wird, wieder der Höhepunkt des Jahres sein, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei dieser Veranstaltung soll wie in den vergangenen Jahren ein Projektchor mitwirken. Hierzu sind sangesfreudige Männer aller Altersstufen eingeladen, für einen begrenzten Zeitraum mit dem Chor zusammen zu proben und dann beim Konzert im Juli mit aufzutreten. Voraussetzung für die Mitwirkung im Projektchor sind laut Chor allein die Freude am gemeinsamen Singen und die Teilnahme an acht Proben. In den Proben – fünf vor und drei nach den Pfingstferien – werden unter der Leitung von Katrin Reichle drei neue Stücke einstudiert, die dann am Sängerabend aufgeführt werden. Die Proben finden jeweils montags von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrsaal der Klosteranlage in Haisterkirch statt. Erster Probentermin, zu dem keine spezielle Anmeldung erforderlich ist, ist am Montag, 2. März. Die weiteren Termine sind am 23. März, 20. April, 4. Mai, 18. Mai, 15. Juni, 29. Juni und 13. Juli. Foto: Männerchor Haisterkirch