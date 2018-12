Männerchor Haisterkirch geht auf Adventstour

Auch dieses Jahr wird der Männerchor Haisterkirch mit vorweihnachtlichen Auftritten Gäste und Bürger aus dem Haistergau und der Kurstadt mit besinnlichen Texten und Liedern auf den Advent und die kommende Weihnachtszeit einstimmen.

Start ist am Freitag, 7. Dezember, um 17 Uhr mit dem Auftritt beim „Adventstürleöffnen“ am Rathaus in Bad Waldsee. Am Sonntag, 9. Dezember, 9.30 Uhr, übernimmt der Männerchor die musikalische Umrahmung des Gottesdiensts in der Pfarrkirche St. Peter in Bad Waldsee. Weitere Auftritte folgen am Samstag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Bad Waldseer Krankenhaus und um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mittelurbach. Am Sonntag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, gestalten der Männerchor und ein Bläserensemble des Musikvereins Haidgau ein festliches Adventskonzert in der Säulenhalle der Klinik im Hofgarten in Bad Waldsee. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für einen guten Zweck wird gebeten. Am Montag, 17. Dezember, 18.30 Uhr, erfreut der Chor die Bewohner im Wohnpark am Schloss mit besinnlichen Liedern und Texten. Am Freitag, 21. Dezember, endet die Adventstour 2018 mit dem vom früheren Chorleiter Barny Bitterwolf vor 30 Jahren ins Leben gerufenen „Kapellensingen“. Beginn ist in Ehrensberg um 18 Uhr, in Hittisweiler um 18.45 Uhr und in der St. Sebastianskapelle um 19.30 Uhr.