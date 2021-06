Lustige Mundartgschichta im Burghof

Hillus Herzdropfa sind mit ihrem Programm „S´Ländle nauf, s´Ländle na“ am 24. und 25. Juni, jeweils um 19 Uhr, im Burghof in Michelwinnaden zu Gast. Der Veranstalter teilt nun mit, dass sich kurzfristig zu den beiden Albschwoba Hillu und Franz deren Künstlerkollege Markus Zipperle hinzugesellt. Karten können noch per E-Mail unter kabarett_Miwi_Donnerstag@web.de oder Kabarett_Miwi_Freitag@web.de reserviert werden. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Alle Infos zur Veranstaltung, zu den Corona-Regeln und zur Reservierung gibt es unter www.mv-michelwinnaden.de. Da die Inzidenz im Landkreis Ravensburg aktuell unter 35 liegt, entfällt für die Open-Air-Veranstaltung im Burghof die Testpflicht.