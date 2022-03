Luka Jovanovski auf dem Treppchen beim Regional-RLT

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Luka Jovanovski von der TG Bad Waldsee erspielte sich beim Regional-Ranglistenturnier in Altshausen einen sensationellen zweiten Platz in der Altersklasse U13. In zwei spannenden Dreisatz-Duellen ging Luka als Sieger vom Feld und musste am Ende eines langen Turniertages nur eine einzige Niederlage verkraften. Außerdem war Katharina Ebe in der Altersklasse U15 erfolgreich und belegte nach einem rasanten kleinen Finale einen tollen vierten Platz. Die weiteren Teilnehmer der TG mussten neben zahlreichen Siegen auch die eine oder andere Niederlage wegstecken und landeten so im guten Mittelfeld.

Die Platzierungen der TG im Überblick:

U13 Jungen: 2. Luka Jovanovski. U15 Jungen: 9. Dennis Fix. U15 Mädchen: 4. Katharina Ebe. U17 Mädchen: 8. Anna Müller, 9. Nora Frick und 10. Olivia Jaehn. U19 Jungen: 8. Sebastian Ebe.