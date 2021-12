Luftreinigungsgeräte für die Schulen auf dem Döchtbühl geliefert

Der Stadt Bad Waldsee als Schulträger und den Schulen liegt die Gesundheit ihrer Schüler am Herzen und hat oberste Priorität. Deshalb wurden bereits Anfang August zwölf Luftreinigungsgeräte für die Schulen auf dem Döchtbühl bestellt. Am vergangenen Dienstag wurden sie an die Schulen geliefert.

Die Geräte werden in den Klassenzimmern eingesetzt, bei denen eine natürliche Querlüftung schwieriger möglich ist oder nur eine eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit besteht. Die meisten Zimmer sind gut zu lüften. Die Kosten für ein Gerät betragen netto 1750 Euro. Aufgrund der großen Nachfrage hat sich die Lieferung bis Ende November hingezogen. „Wir sind froh, dass wir die Luftreinigungsgeräte noch vor dem Winter bekommen haben und nun einsetzen können“, freut sich Bürgermeister Matthias Henne.