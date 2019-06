Lotto-Spieler aus Bad Waldsee hat mit sechs Richtigen viel Glück - doch beim Gewinn dann Pech

Großes Glück, allerdings auch etwas Pech hatte ein Lotto-Spieler aus Bad Waldsee.

Wie die Lottogesellschaft mitteilt, erzielte der noch unbekannte Tipper bei der Mittwochsziehung einen Volltreffer. Doch drückten zahlreiche weitere Sechser die Gewinnquote. Zum Millionengewinn fehlte die Superzahl.

Der Tipper aus Bad Waldsee sagte für die Ziehung am vergangenen Mittwoch (29. Mai) die sechs Gewinnzahlen 2, 8, 29, 32, 40 und 44 korrekt voraus. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu 15,5 Millionen.

Bundesweit war der Oberschwabe mit der Kombination allerdings bei Weitem nicht der Einzige.

Mehrfach-Treffer belasten die Gewinnquote

Sechs weitere Volltreffer fielen an, davon vier in Baden-Württemberg. Das lastete auf der Gewinnquote. Für die Sechser gibt es jeweils „nur“ 116 386,50 Euro – immerhin komplett steuerfrei ausbezahlt.

Einen Millionentreffer verpasste der Tipper aus Bad Waldsee denkbar knapp: Als Superzahl war die 7 auf seinem Spielschein vermerkt, die 2 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel.

Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf über acht Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit unbesetzt.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist der Lotto-Gesellschaft noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet von Bad Waldsee ab.

Um den Gewinn zu erhalten, muss er die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale der Lottogesellschaft eingereicht werden.

Den letzten Großgewinn in Bad Waldsee hatte es im Juni 2017 gegeben. Seinerzeit freute sich ein Lotto-Spieler über 100 000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6.