Live-Stream geplant: Schwäbische Fasnet auf schwäbische.de

Drei Wochen vor dem Gumpigen Donnerstag darf langsam ein bisschen Fasnetsstimmung aufkommen. Diese wollen acht Narrenzünfte- und Fasnetsvereine aus Bad Waldsee und Aulendorf und die Lokalredaktion „Schwäbischen Zeitung“ zu ihren Mitglieder, Lesern, Freunden – kurzum zu allen Fasnetsbegeisterten – bringen. Und zwar in Form eines Live-Streams am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr auf Facebook (“Schwäbische Oberschwaben“) und unter www.schwäbische.de/fasnet-bw

Mehrere Zünfte beteiligen sich

„Der Abend besteht aus drei Bausteinen“, erklärt SZ-Volontär Paul Martin, der digitale Format moderieren wird. „Zum einen werden wir die Zuschauer in insgesamt fünf Ortschaften von Waldsee und Aulendorf mitnehmen. Auf ganz unterschiedliche Arten zeigen die Narren vor Ort, was für sie Fasnet ist“, so Martin. Die Narrenzünfte und Fasnetsvereine aus Steinach und Steinenbach, aus Reute, Gaisbeuren, Michelwinnaden und Zollenreute haben dafür eigens Videos produziert.

Zunftmeister live dabei

Gäste vor Ort im Fasnetsstudio, der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“, gibt es auch: Die beiden „großen“ Narrenzünfte aus Bad Waldsee und Aulendorf entsenden ihre Zunftmeister Roland Haag und Florian Angele. In Spiele- und Quizrunden werden sie gegeneinander antreten. „Da können wir ein für alle mal klären, wer von den beiden Zunftis der absolute Fasnetschampion ist“, erklärt Martin und grinst. Auch musikalisch wird es vor Ort und im Stream. Denn: „Fasnet ohne Musik, das geht einfach nicht.“

Fasnet zum Mitmachen

Der dritte Part, der den etwa einstündigen Stream ausmachen soll, ist das Mitmachen der Zuschauer. „Wir freuen uns, wenn wir zum Beispiel Bilder bekommen, wie die Familien daheim das Geschehen verfolgen und ein bisschen mitfeiern“, sagt der Volontär und verspricht: „Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas.“